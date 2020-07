© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha promesso impegno ma ritengo che sia meglio prepararsi, con mezzi nostri, a 180mila test per rientro a scuola. Dobbiamo garantire serenità per rientro in classe". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)