Coronavirus: De Luca, se non si torna a responsabilità prenderemo misure drastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo iniziare a prendere qualche decisione: fare un primo passo in direzione di un maggior rigore e controllo. Dobbiamo reggere fino a marzo, per convivere per sette-otto mesi col contagio dobbiamo adottare comportamenti responsabili. Diventerà impossibile se abbiamo gente che pensa che contagio sia stato eliminato. Ragionamento di onestà e rigore: lancio un primo avvertimento per senso di responsabilità. Se verifichiamo che il contagio non si stabilizza in una settimana, prenderemo decisioni più drastiche". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)