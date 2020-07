Campania: disabili, consiglio faccia presto o rimarremo senza garante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attuale consiglio regionale, per disguidi burocratici rischia di lasciare i disabili senza Garante per molto tempo. Non tutti, infatti, sanno che solo per tale figura la durata in carica è rimasta ancorata alla durata della legislatura e non è prevista né la possibilità di rielezione né la prorogatio. Il Consiglio regionale si è preoccupato di emendare le leggi istitutive del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, per i quali è prevista la durata certa per un periodo non inferiore a 5 anni, la possibilità di rielezione e la prorogatio ma non ha emendato in pari senso la legge istitutiva del garante dei disabili". L'allarme in una nota: "Assistiamo anche a questo: gli animali tutelati più dei disabili. Auspichiamo che ciò non accada e che lunedì il consiglio regionale provveda a correggere questa a dir poco sgradevole discriminazione".(Ren)