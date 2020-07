Abruzzo: gruppo Gabrielli sostiene sistema sanitario regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato prossimo 25 luglio, alle ore 9.15, nel piazzale antistante il supermercato "Tigre" di Pescara, si terrà la cerimonia di consegna delle attrezzature che il gruppo Gabrielli ha deciso di donare a tutto il mondo del volontariato dopo un'approfondita analisi fatta con la regione Abruzzo: strumenti fondamentali per diminuire il rischio di contagio dei volontari che si adoperano quotidianamente al trasporto sanitario di persone contagiate, ma utili anche per l'operatività post-Covid 19 nell'ottica di un sostegno alle persone in difficoltà per tutte le loro necessità quotidiane. Saranno presenti il presidente della holding del gruppo Gabrielli, Giancarlo Gabrielli, il presidente del gruppo Gabrielli, Luca Gabrielli, l'assessore alla Sanità della regione Abruzzo Nicoletta Verì, il presidente del Comitato regionale Anpas Abruzzo Stefano Di Stefano ed il presidente del Comitato regionale Abruzzo della Croce rossa italiana Gabriele Perfetti, insieme ai rappresentanti di tutte le associazioni beneficiarie. (Gru)