Napoli: assessore Palmieri, approvati dieci progetti per interventi scolastici

- "Approvati dalla giunta comunale su proposta dell'assessore alla scuola Annamaria Palmieri i progetti per la realizzazione di interventi manutentivi finalizzati all'adattamento e adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19". Lo ha annunciato il Comune di Napoli: "I 10 progetti, uno per municipalità, consistono, per un importo di poco meno di 2,5 mln di euronella realizzazione di lavori di adeguamento degli spazi, degli ambienti e delle aule scolastiche al fine di realizzare misure di contenimento alla propagazione del virus". Soddisfatto l'assessore comunale: "Siamo molto contenti dell'ampia partecipazione e del clima che si è creato, che auspichiamo possa portare anche ad un programma educativo di avvicinamento alle isole ecologiche delle comunità scolastiche". (Ren)