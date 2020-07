Abruzzo: presentato il servizio "Informagiovani" del comune dell'Aquila, lo gestirà la Casa del volontariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dettagliare le modalità del servizio è stata la coordinatrice della Casa del volontariato, Concetta Trecco. "'Informagiovani' - ha spiegato - verrà garantito grazie alla presenza di un punto di back office attivato presso la nostra sede di via Saragat, in spazi organizzati e provvisti di tutti i dispositivi di sicurezza stabiliti dalle normative per l'emergenza sanitaria in corso. È prevista anche la possibilità di utilizzare piattaforme per incontri virtuali. L'informazione erogata sarà aggiornata, completa, pluralistica e trasparente - ha continuato Trecco -, opportunamente organizzata anche su un sito internet che sarà predisposto a breve e au profili social dedicati. Per quanto riguarda l'aspetto itinerante, oltre le delegazioni di Paganica e Sassa intendiamo raggiungere anche le sedi dell'università. Ci premureremo, insieme con il Comune, di rendere informazioni utili sull'istruzione, sulle opportunità di lavoro, su quelle offerte dai bandi europei specificamente per i giovani, ma anche di promuovere un sistema di azioni coerenti, flessibili e integrate, in grado di rispondere alle diverse esigenze del target giovanile". (Gru)