Campania: Ciarambino (M5s), puntare su agroalimentare per il rilancio della Regione (2)

- Ciarambino ha aggiunto: "La Regione Campania oggi non ha fatto niente: non esiste un progetto di marketing territoriale, né di vera internazionalizzazione. Il ministero degli Esteri ha messo a disposizione 1,4 miliardi. Ora è necessaria una sinergia tra le istituzioni regionali e i ministeri degli Esteri dell'Economia. Questo settore va reso forte perché ci siano opportunità di lavoro per i giovani della nostra terra". Castelli ha spiegato: "Sull'agroalimentare il governo ha varato misure di sostegno alle imprese che sono rimaste penalizzate. Lo abbiamo fatto con il fondo perduto, sostenendo gli affitti e le bollette e continuiamo ad andare avanti su questa scia anche attraverso la sospensione dei tributi relativi ai mesi del lockdown e l'allungamento di altre misure fiscali". Quindi ha concluso: "Ora ci stiamo concentrando sugli investimenti. Questo settore mette insieme una filiera positiva". (Ren)