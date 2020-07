© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto a Napoli, poco dopo l'arrivo in ospedale, il 40enne Salvatore Attanasio, colpito con numerose coltellate nella notte. L'uomo, trovato in gravi condizioni da alcuni passanti in via Manso, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul luogo del delitto sono state trovate tracce ematiche e il motorino della vittima, posto sotto sequestro dagli agenti della squadra mobile. Le indagini sono tutt'ora in corso. (Ren)