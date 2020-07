Piemonte: Ricca, ottima notizia lo sgombero delle barricate No Tav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo sgombero delle barricate No Tav in Valle di Susa è un’ottima notizia. I presidi da cui partono aggressioni e azioni violente contro le nostre forze dell’ordine vanno sradicati e liberati. Chi vuole ostacolare con la violenza la realizzazione di una grande opera, che si farà, non può rimanere impunito". A dirlo è l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Ringraziamo le forze dell’ordine che lavorano costantemente per garantire la sicurezza degli operai del cantiere Tav. La spregiudicata arroganza dei centri sociali, sempre presenti nel corso degli attacchi con bombe carta e lancio di pietre, non può essere tollerata”. (Rpi)