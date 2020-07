Campania: Confcooperative celebra assemblea per rinnovo cariche sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Borea, presidente uscente di Confcooperative Campania, ha commentato: "Avremmo dovuto tenere la nostra Assemblea già a marzo, ma l'emergenza sanitaria e il lockdown ce lo hanno impedito. Al centro del dibattito assembleare abbiamo scelto di mettere l'evoluzione e le declinazioni dell'imprenditoria cooperativa in Campania, oltre la crisi che viviamo. Operiamo in una terra che non si fonda su una cultura cooperativa pur essendo vivace in termini di concentrazione di imprese in forma cooperativa. Questa contraddizione ci richiede degli sforzi, sia come rappresentanti politico sindacali che come imprenditori. Al contempo, però, ci stimola a rincorrere, fino a raggiungerli, dei risultati utili per tutto il movimento cooperativo. La nostra Organizzazione regionale esprime un patrimonio di trent'anni di cooperazione, da sempre interprete dei bisogni delle persone e della società, oltre che pilastro fondamentale del sistema di welfare. Con questo spirito ci prepariamo ai lavori assembleari". (segue) (Ren)