Campania: Confcooperative celebra assemblea per rinnovo cariche sociali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confcooperative Campania rappresenta un sistema di imprese che danno lavoro, a vario titolo, a oltre 10.000 persone (la maggioranza assoluta degli addetti, il 56 per cento, sono anche soci delle cooperative in cui prestano lavoro). Il sistema nel complesso ha creato nell'ultimo quadriennio oltre 2.800 nuovi posti di lavoro. La maggioranza assoluta degli occupati fa riferimento alla filiera sociale e sanitaria. Il 29,9 per cento delle aderenti ha un presidente donna. Il 36,8 per cento delle cooperative aderenti è femminile (cooperative con maggioranza soci donne). Il 45,3 per cento del totale dei soci delle cooperative è donna. Le cooperative aderenti e attive nell'ultimo quadriennio hanno registrato performance positive sia sul fronte economico sia su quello strutturale. Il fatturato aggregato è pari a quasi 800 milioni di euro (preconsuntivi 2019). Il settore agricolo e agroalimentare mantiene sempre la leadership in termini di fatturato (con oltre il 40 per cento dei ricavi totali generati dal sistema Confcooperative Campania). Considerando anche gli attivi del sistema bancario cooperativo, il totale del capitale investito dalla cooperazione di Confcooperative Campania si attesta a quasi 6 miliardi di euro. (Ren)