Napoli: Usip, agenti ricevano riconoscimenti per aver affrontato alluvione di Palermo (2)

- "A Napoli, in particolar modo - ha continuato il segretario generale Massimo - abbiamo un problema con le ricompense premiali, atteso che su analoghe situazioni dove il pericolo di vita era evidente, pistole puntate nei confronti degli agenti e cartuccia camerata pronta ad uccidere, sono stati adottati due pesi e due misure. Al questore di Napoli e al capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza prefetto Franco Gabrielli, diciamo che la tutela dei cittadini e di tutta la collettività passa anche attraverso lo stimolo ed il riconoscimento per il lavoro svolto dagli uomini e dalle donne in divisa sul territorio. Maggiore sarà la sensibilità nei confronti di questi lavoratori eroi e maggiore sarà il livello di sicurezza della città tutta. Tuteleremo, in tal senso, i colleghi nelle sedi opportune", ha concluso Massimo. (Ren)