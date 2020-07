Governo: Laboccetta (Polo Sud), Berlusconi e Conte “love story” destinata a durare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il feeling scoppiato da qualche mese tra il Cavalier Berlusconi e l'avvocato Giuseppe Conte sembra destinato a tener banco per tutta l'estate ed oltre”. Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “Molti sostengono che il fleert si trasformerà in un rapporto di grande concretezza - ha proseguito il presidente di Polo Sud - e reciproca convenienza. La cosa non meraviglia conoscendo i personaggi. Quel che dispiace è la fine della coalizione, dopo le regionali. Ognuno andrà per la sua strada. Con buona pace del compianto Tatarella e del suo nobile progetto. La Politica, purtroppo, nella nostra Nazione, continua a stare in esilio”, ha concluso Laboccetta., (Ren)