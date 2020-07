Campania: Confagricoltura, Psr, condivisa posizione Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo condiviso come organizzazione agricola l’atto di indirizzo votato ieri all’unanimità dalla Commissione agricoltura del Consiglio Regionale della Campania che impegna la Giunta regionale a recuperare risorse innanzitutto a favore dei progetti imprenditoriali volti ad accrescere la competitività delle aziende agricole della Campania e che non saranno in questa fase finanziati dal Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 solo per mancanza di budget” E’ quanto ha affermato Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania a seguito del voto di ieri mattina in Commissione agricoltura sull’atto di indirizzo promosso dai presidenti della commissione Agricoltura e della commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Maurizio Petracca e Francesco Picarone, a seguito della pubblicazione della graduatoria della tipologia d’intervento strutturale del Psr 4.1.1. e in vista della imminente pubblicazione delle graduatorie delle misure connesse al Progetto integrato giovani, che vedono entrambe un elevato numero di progetti idonei non finanziabili con le risorse assegnate.(Ren)