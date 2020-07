Napoli: Borrelli (Verdi), fuochi illegali fenomeno dilagante incontrollato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello dei fuochi pirotecnici illegali è un fenomeno dilagante incontrollato a Napoli e provincia". Queste le parole del consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. "Non solo l'episodio accaduto in piazza del Plebiscito, dove la rappresentazione della Tosca è stata sospesa a causa dell'esplosione di un'intera batteria di fuochi proprio lì vicino - ha proseguito Borrelli - Giovedì sera si è sparato a Santa Lucia, a piazza Carità, in pieno Centro, per non parlare delle zone periferiche, come al corso Bruno Buozzi, della città dove oramai è consuetudine bloccare strade e interi rioni per dare vita a improvvisati spettacoli pirotecnici senza misure di sicurezza, senza autorizzazioni, bloccando strade e piazze in ogni orario anche in piena notte. Una situazione che denunciamo da tempo e che è stata sottovalutata. Ricordo che pochi giorni fa per festeggiare una nascita all'ospedale di Pozzuoli è andata a fuoco l'area verde circostante il nosocomio e solo grazie all'intervento di 4 autobotti dei Vigili del Fuoco si è scongiurata una tragedia. Servono controlli a tappeto in tutti i negozi e nei laboratori che producono questo tipo di prodotti pirotecnici obbligando iproduttori a rispettarne la tracciabilità e l'identità degli acquirenti". "Si continua a mettere a repentaglio l'incolumità delle persone e dei beni materiali – ha aggiunto Borrelli – per non parlare di altri fenomeni altrettanto importanti come il disturbo della quiete pubblica e del diritto a riposare dei residenti. In molte strade della movida è diventata prassi festeggiare compleanni e ricorrenze di ogni tipo sparando fuochi anche a notte inoltrata, in alcune zone gli spari dei fuochi rappresentano un segnale che è arrivata la droga. Una deriva che va fermata a tutti i costi, prima che accada l'irreparabile". (Ren)