Napoli: Usip, agenti ricevano riconoscimenti per aver affrontato alluvione di Palermo

- "L'Usip nelle scorse ore ha inviato, per tramite il proprio segretario nazionale Vittorio Costantini, una lettera indirizzata al capo della Polizia all'interno della quale si chiede di destinare i riconoscimenti premiali previsti dalle specifiche commissioni della nostra Amministrazione, per aver affrontato in modo esemplare l'alluvione di Palermo dei giorni scorsi, salvando vite umane". Lo hanno fatto sapere in una nota congiunte Marco de Rosa, segretario regionale della Campania del sindacato di Polizia Usip confederato Uil e Roberto Massimo, segretario generale di Napoli del sindacato. "Un contesto difficile e drammatico - hanno proseguito - in cui hanno operato in modo esemplare le donne e gli uomini della Polizia di Stato. In modo particolare l'Usip chiede di attivare le procedure di promozione per merito straordinario nei confronti dei colleghi del IV reparto mobile di Napoli che hanno operato sul posto". (segue) (Ren)