Torino: Lingotto, cupola di 700 tonnellate per la prima rotonda sotterranea d'Italia

- Una maxi cupola in acciaio del peso di 700 tonnellate, del diametro di 52 metri, che fungerà da copertura della prima rotonda sotterranea d'Italia, la seconda in Europa (l’altra in Norvegia), costata 4,4 milioni. Ecco la struttura che questa mattina è stata inaugurata - anche se non ancora posata, lo sarà lunedì - nel sottopasso del Lingotto. Presente, con i direttori dei lavori, Giovanni Ruberto e Anna Facipieri, anche l’assessore regionale Andrea Tronzano. Siamo all'altezza della zona tra Lingotto Fiere e Oval: qui gli operai stanno ultimando la rotatoria - che gli automobilisti potranno percorrere dal 18 settembre - che servirà da snodo per permettere al tunnel che collega corso Giambone a corso Unità d'Italia di avere un nuovo sbocco sotterraneo: quello verso il Palazzo della Regione (che dovrebbe essere pronto il prossimo autunno) e al futuro Parco della salute (per il quale i tempi sono molto più lunghi), collegamento quest’ultimo che sarà poi ultimato nel 2021. Grazie alla nuova maxi struttura inaugurata oggi, sorgerà una rotonda anche in superficie. Complessivamente, l’intera opera sotterranea costerà 35,5 milioni. A settembre sarà completato il 75 per cento dei lavori: poi gli operai proseguiranno la nuova “ramificazione” del tunnel. (segue) (Rpi)