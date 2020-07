Napoli: Ciarambino (M5s), togliamo la Tangenziale dalle mani degli sponsor di De Luca e Caldoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Tangenziale di Napoli non sarà più un business esclusivo per una famiglia veneta, ma un'arteria al servizio dei cittadini della Campania". E' quanto ha dichiarato la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino, nel corso della conferenza stampa davanti alla sede di Tangenziale Spa, al Centro direzionale di Napoli. "Con il passaggio del 51 per cento di Autostrade per l'Italia a Cassa depositi e prestiti - ha proseguito Ciarambino - il prossimo step dovrà essere la gestione pubblica di un asse viario che conta oltre 8 milioni di transiti all'anno e la cancellazione di un pedaggio assolutamente iniquo e ingiustificato che fa incassare ai Benetton oltre 70 milioni di euro l'anno, a fronte di meno della metà di investimenti in manutenzione. Un balzello odioso, su cui ci sono troppe ombre, che i cittadini della Campania pagano nonostante percorrano uno o venti chilometri, sia che si tratti di tratte urbane sia che si tratti di tratte extraurbane. Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica ad avere le mani libere per poter mettere mano a questa operazione. Il presidente di Tangenziale di Napoli, Paolo Cirino Pomicino, esponente di primo piano della peggiore stagione politica del nostro Paese, è infatti il principale sponsor di Vincenzo De Luca in questa campagna elettorale. L'altro competitor, Stefano Caldoro, è stato deputato della Repubblica sotto il governo Berlusconi, quando nel 2008 fu approvato il cosiddetto emendamento salva-Benetton che prorogava tutte le concessioni sulla rete autostradale senza alcun controllo da parte dello Stato". (segue) (Ren)