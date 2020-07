Campania: Confcooperative celebra assemblea per rinnovo cariche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confcooperative Campania, organizzazione regionale di rappresentanza ed assistenza delle imprese cooperative, rinnova i propri organi sociali. L'assemblea dal titolo "Costruttori di bene comune: innovazione e sostenibilità" si svolgerà, nel rispetto delle disposizioni anticovid, il 29 luglio, a partire dalle ore 16, tramite videoconferenza. A Villa Fernandes, in Portici, via Armando Diaz 144, si riuniranno i componenti del Consiglio di Presidenza uscente per collegarsi insieme tramite piattaforma web con tutti gli altri delegati delle imprese cooperative con diritto di voto. Villa Fernandes è un bene confiscato alla criminalità, ed è gestito da una rete di imprese sociali, enti pubblici, fondazioni ed associazioni. Qui saranno presenti anche il presidente e il direttore generale di Confcooperative nazionale, Maurizio Gardini e Fabiola Di Loreto. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato invitato ad intervenire per un saluto. (segue) (Ren)