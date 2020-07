Torino: Lingotto, cupola di 700 tonnellate per la prima rotonda sotterranea d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo della copertura sopra la rotonda è un altro passo verso la fine dei lavori nel sottopasso del Lingotto, iniziati nel 2017 e realizzati solo nei mesi estivi. E' questo il motivo per cui, dal maggio scorso, l’asse sotterraneo è chiuso al traffico. Uno stop che, a dispetto dei rallentamenti dovuti all'emergenza Covid, non si prolungherà oltre il 18 settembre, data che era stata fissata in primavera e che, assicura la Regione, non subirà slittamenti. “Sono soddisfatto della prosecuzione dei lavori che serviranno per riqualificare e rendere funzionale l’intera area - commenta l’assessore al Bilancio e al patrimonio della Regione, Andrea Tronzano - . Un passo alla volta stiamo realizzando il programma previsto e anche quest’opera, che garantirà una viabilità di accesso alla futura area regionale, si inserisce in un quadro di valorizzazione del nostro patrimonio”. Martedì scorso, intanto, c’è stato un sopralluogo di Tronzano nel grattacielo della Regione. I tempi per la chiusura del cantiere, annuncia, dovrebbero accorciarsi: i lavori sulla sede unica dovrebbero essere ultimati in primavera 2021, poi ci saranno i collaudi: “I trasferimenti dei dipendenti partiranno nel tardo autunno del prossimo anno”, annuncia Tronzano. Il complesso prevede: Torre per uffici, Centro servizi e 38 mila metri quadri di parcheggi, per 1138 posti auto. Nella nuova sede saranno trasferiti tutti gli Uffici della Regione attualmente distribuiti in 10 sedi operative sul territorio cittadino con oltre duemila dipendenti. Gli accessi al parcheggio saranno due, uno su via Farigliano, l’altro proprio attraverso la nuova viabilità interrata che dal sottopasso del Lingotto si svilupperà in direzione nord-sud parallelamente all’Oval. (Rpi)