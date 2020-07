Terra dei fuochi: gestione e smaltimento illecito rifiuti, 3 aziende sanzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la stagione estiva di verifiche sul campo, che comporta intensificati accertamenti sulle illegalità nel ciclo dei rifiuti, mirati per categorie produttive e specifiche aree territoriali, secondo una pianificazione coordinata dalla Prefettura di Napoli, con la Prefettura di Caserta e con le questure e le forze di polizia di entrambe le province, su programmazione dell’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania. Ieri la seconda azione di controllo straordinario del territorio nel Comune di Torre del Greco per la Provincia di Napoli e nel Comune di Trentola Ducenta e Teverola (Ce) per la Provincia di Caserta programmata dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno. Controllate 7 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 3 sanzionate; 29 persone identificate, di cui 8 denunciate tra lavoratori irregolari e rei di illeciti ambientali, 19auto/autocarri controllati, di cui 17 sequestrate, circa 2.500 mq di aree sequestrate. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati. In campo 26 equipaggi per un totale di 62 unità interforze appartenenti al raggruppamento Campania dell’esercito, ai carabinieri di Torre del Greco (Na), alla Polizia metropolitana di Napoli, alla Polizia di Stato di Torre del Greco (Na), alla Guardia di finanza di Torre del Greco (Na), ai carabinieri forestale di Torre del Greco (Na), alla Polizia municipale di Torre del Greco (Na), ai carabinieri forestale di Calvi Risolta (Ce), ai carabinieri di Trentola Ducenta (Ce), alla Polizia di Stato di Aversa (Ce), alla Guardia di finanza Roan di Napoli, alla Guardia di finanza Territoriale di Aversa (Ce), alla Polizia municipale di Trentola Ducenta (Ce), alla Polizia provinciale di Caserta, al Servizio Asl di Caserta e Arpac di Caserta.(Ren)