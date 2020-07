Napoli: trasformazioni digitali, de Magistris firma protocollo con sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e i segretari generali delle confederazioni sindacali Ccil, Cisl e Uil di Napoli, Walter Schiavella, Melicia Comberiati (in rappresentanza di Giampiero Tipaldi) e Giovanni Sgambati, hanno siglato stamani un protocollo sul tema della democrazia digitale. Con questo protocollo, ha fatto sapere l'amministrazione comunale in una nota, la città di Napoli diventa la prima in Italia ad affrontare un dibattito già in corso nelle principali metropoli europee (Parigi, Londra e Barcellona), secondo il quale, a causa delle continue trasformazioni digitali, nelle grandi aree urbane si assiste ad un fenomeno di accentramento delle informazioni sensibili dei cittadini. Il Comune di Napoli e Cgil, Cisl e Uil si impegnano, con questo protocollo, a costruire una serie di tappe che abbiano l'obiettivo di ridare la sovranità di queste conoscenze alle Amministrazioni locali per la crescita e lo sviluppo delle cosiddette Smart Cities.(Ren)