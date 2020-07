Abruzzo: Liris su Atri cup, sport e disabilità binomio vincente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sport, dunque - ha continuato Liris - rappresenta uno strumento per cristallizzare questo patrimonio educativo e culturale ma anche il cambiamento di vita e di approccio nei confronti del nostro prossimo. Il coronavirus sta rivoluzionando le nostre abitudini, incidendo con maggiore intensità sullo stile di vita delle persone già costrette a misurarsi con difficoltà personali ma gli organizzatori stanno adottato misure di contenimento adeguate senza far rimpiangere le precedenti edizioni anzi ci sono tutte le condizioni per aumentarne il livello". (Com)