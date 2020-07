Campania: De Luca, da mondo dell'informazione propensione al pettegolezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è contrapposizione Nord-Sud ma esiste contro lo scacallaggio di chi fa polemica sul nulla. E c'è una parte del sistema informativa più interessata a fare polemica". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla polemica scaturita a seguito delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso governatore ieri a Sapri. "Alcuni titoli di questa mattina - ha spiegato De Luca - hanno fatto un'operazione di falsificazione della realtà. Il mondo dell'informazione dovrebbe smettere la sua propensione al pettegolezzo". "In certi contesti le battute scherzose sono palesi - ha aggiunto il governatore - ma ci sono alcuni che trasformano queste battute in dichiarazioni di stato, è il problema di un settore dell'informazione malato di 'pettegolite'. Sono gli stessi che non hanno parlato del Piano socioeconomico della Regione, con il quale la Campania ha investito 1 miliardo di euro: la più grande operazione sociale fatta in Italia", ha concluso. (Ren)