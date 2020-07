Coronavirus: De Luca, governo ha riaperto frontiere con troppa leggerezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha riaperto le frontiere con una leggerezza di troppo. Era inevitabile riaprire le attività economiche e gli eventi, ma se apriamo anche le frontiere, portando il contagio da Paesi con alto numero di casi, andiamo in grande difficoltà". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Serbia, Romania, Brasile, Venezuela, Stati Uniti, tutti paesi per i quali servono controlli più stringenti alla frontiera - ha proseguito il presidente della Campania - Non può reggere una situazione del genere", ha concluso De Luca. (Ren)