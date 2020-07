Imprese: Barrese (Intesa Sanpaolo), Ops su Ubi porterebbe vantaggi a paese e territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esito positivo dell’Ops avanzata da Intesa Sanpaolo nei confronti di Ubi Banca sarebbe sicuramente funzionale a rafforzare quello che è il rapporto bancario con il paese, e ne deriverebbero opportunità importanti per il territorio. Lo ha dichiarato il responsabile della divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, intervenuto oggi al webinar “Il rilancio delle imprese e del territorio” organizzato in collaborazione con Confindustria Bergamo. “Con riferimento al pericolo di riduzione delle linee già paventato da alcuni, ribadisco che le linee che si sovrapporranno sui clienti comuni saranno mantenute senza alcuna riduzione”, ha detto, sottolineando che la banca ha aggiunto nuovo credito alle stime iniziali del suo piano. “Saranno erogati 10 miliardi in più all’anno, per un totale di 30 miliardi aggiuntivi destinati al territorio”, ha continuato, ricordando che nel 2019 Ubi Banca ha fatto erogazioni per circa 10 miliardi. “Questo da già un’idea della potenza di fuoco che si potrebbe generare mettendo insieme una grande banca con un minore ma comunque ben gestita: auspico che dagli azionisti possa scaturire una decisione che dia vita ad un campione continentale che porterebbe opportunità industriali e finanziarie significative al paese e al territorio”, ha spiegato. (Ems)