Coronavirus: oggi in Campania 16 nuovi positivi, 2 guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 16 le persone positive registrate oggi in Campania a fronte di 2.112 tamponi eseguiti. Il totale dei positivi nella regione è 4.874; totale dei tamponi: 318.303. Nessun decesso registrato oggi; 434 i totali. Due i guariti di oggi. Il totale dei guariti è 4.111, tutti totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. La Regione Campania nel bollettino odierno ha specificato che vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione. (Ren)