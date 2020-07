Molise: il governatore Toma incontra sindaci cratere sisma 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come preannunciato all’atto della sua nomina a commissario per la ricostruzione post sisma 2018, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha convocato, nella sala Parlamentino di palazzo Vitale, i sindaci dei ventuno comuni che sono stati interessati dagli eventi sismici. Il confronto di questa mattina è servito a fare il punto della situazione allo scopo di accelerare tutte le procedure necessarie per iniziare, quanto prima, i lavori di ricostruzione degli edifici pubblici e privati per i quali sono disponibili risorse pari a 39 milioni di euro.(Com)