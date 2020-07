Rifiuti: Cantalamessa (Lega), De Luca sta mortificando la Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni del deputato Rosato, in visita a Napoli, circa il mancato smaltimento delle eco balle sono surreali. Non solo fa spallucce sul mancato obiettivo di De Luca, ma aggiunge, come se non bastasse, che ci sarà da aspettare altri 5 anni". Questo il commento del deputato campano Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega, commissione parlamentare sul fenomeno delle mafie. "Il problema principale - ha proseguito Cantalamessa - è l'assoluta superficialità rispetto a una questione urgente, pericolosa e delicata come quella dei rifiuti e delle aree da mettere in sicurezza e bonificare in Campania. Se da un lato, infatti, le eco balle restano una promessa non mantenuta da Renzi e De Luca che nel 2016 si erano fatti fotografare insieme promettendo di ripulire la Campania in 3 anni, dall'altra resta aperta la questione della 'Terra dei fuochi'. Chi ne guadagna da questa perenne emergenza ? La camorra", ha concluso l'esponente della Lega. (Ren)