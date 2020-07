Coronavirus: Rivellini (Fd'I), controlli agli imbarchi, chiacchiere De Luca non proteggono isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vietato abbassare la guardia, si torni al rigore inziale. Salvare la stagione turistica delle nostre splendide località balneari non deve costare rischi inutili". Lo ha detto Enzo Rivellini, candidato alle regionali in Campania con Fratelli d'Italia. "I tre ragazzi romani risultati positivi al Covid - 19, in vacanza a Capri, sono un grosso campanello d'allarme - ha proseguito Rivellini - Vanno adottate reali misure di sicurezza e vigilare affinché vengano messe in pratica sul serio, da tutti e con responsabilità. Gli imbarchi per le isole devono essere super sorvegliati, non solo Capri ma anche Ischia e Procida devono essere protette. La Campania non si può consentire la chiusura delle isole durante la stagione estiva, il danno economico e d'immagine sarebbe incalcolabile. Le chiacchiere di De Luca non proteggono le isole dal contagio e non salvaguardano la salute pubblica", ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia. (Ren)