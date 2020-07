Coronavirus: Asl Napoli 2 Nord, 2 contagiati a Giugliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla situazione dei contagi per Covid19 a Giugliano, l’Asl Napoli 2 Nord ha fatto sapere che gli unici casi accertati nelle ultime 24 ore sono due coniugi recatisi spontaneamente al Cotugno, sospettando di essere positivi al virus. L’uomo è stato ricoverato al Cotugno, la donna è tornata al proprio domicilio in regime di isolamento. Gli epidemiologi dell’Asl stanno portando avanti l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti stretti. (Ren)