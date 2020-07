Abruzzo: da domani a Roccaraso Stati generali montagna con Boccia, Pisano e Provenzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno a partire da domani venerdì 24 e sabato 25 luglio, a Roccaraso (L'Aquila), gli Stati generali della montagna organizzati dal dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19. Per il governo interverranno il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, la ministra per l'Innovazione, Paola Pisano, e il ministro per il Sud, Peppe Provenzano. Tra gli ospiti, il presidente della regione Abruzzo, delegato della Conferenza delle Regioni, Marco Marsilio; il presidente Anci, Antonio Decaro; il presidente della Provincia dell'Aquila, delegato Upi, Angelo Caruso; il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli; il commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini; il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, e una delegazione di sindaci di Comuni montani; il consigliere per la montagna del ministro per gli Affari regionali, Enrico Borghi; il presidente Uncem, Marco Bussone; l'Ad di Tim, Luigi Gubitosi; l'Ad di Poste italiane, Matteo Del Fante, e il condirettore generale, Giuseppe Lasco; il presidente di Anas, Claudio Andrea Gemme; l'Ad di Infratel, Marco Bellezza; i rappresentanti di Confindustria, Enel, Legambiente, Federfarma, Unioncamere e numerosi protagonisti della vita sociale ed economica della montagna. (segue) (Gru)