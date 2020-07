Abruzzo: Patto tra comune Teramo e prefettura per "Scuole Sicure" contro la droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottoscritto dal sindaco del comune di Teramo Gianguido D'Alberto e dal prefetto di Teramo Angelo de Prisco e alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, il Protocollo d'intesa "Scuole Sicure" 2020/2021. Il Patto regola i rispettivi impegni finalizzati alle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Il progetto, finanziato con risorse del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni prevede due linee di azioni: una attività di sensibilizzazione sugli effetti psicofisici derivanti dall'uso di droga da realizzare in particolare nelle classi quarte e quinte delle scuole di II grado e l'installazione di telecamere in punti strategici della città. Le azioni andranno ad affiancarsi ai servizi che già le Forze dell'ordine assicurano per la prevenzione e il contrasto del grave fenomeno. (Gru)