Campania: Panico (M5s), Comuni Agro Sarnese Nocerino fermi al palo (2)

- L'appello di Panico è rivolto ai Comuni e agli ambiti territoriali dell'Agro: "L'attivazione dei Puc sarebbe importantissima e tra l'altro, è un dovere dei Comuni. Sarebbe una boccata di ossigeno importante per le nostre macchine pubbliche e anche un rientro importante per le casse dello Stato. Basti pensare che le famiglie beneficiarie nell'Agro sono molte: la città di Scafati dispone di circa 1500 beneficiari, Angri invece 760, Corbara 50 circa e Sant'Egidio del Monte Albino, circa 200. A Sarno invece, 880 beneficiari circa, San Marzano sul Sarno 230 circa, a Pagani sono almeno 1060. Invece per Nocera Inferiore sono 1200, Nocera Superiore circa 500, Castel San Giorgio sono 200 e Roccapiemonte ben 170. Si provveda subito a mettere in campo dei progetti per impiegare nelle attività comunali i percettori di reddito". (Ren)