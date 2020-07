Imprese: Bei e Fs Italiane per nuovi treni regionali ibridi con ridotto impatto ambientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una lunga tradizione di lavoro con il Gruppo Ferrovie dello Stato: ricordo ad esempio che la Bei è stata negli scorsi decenni il principale finanziatore dell'alta velocità ferroviaria Napoli-Milano”, ha commentato Dario Scannapieco, vicepresidente della Bei, sottolineando che negli ultimi anni questa tradizione è continuata e “si rinnova ora con un'operazione che permetterà a milioni di passeggeri di viaggiare su treni nuovi e assai meno inquinanti rispetto al passato, nel rispetto della missione che la Bei si è data di banca del clima". Con questo importante finanziamento, ha aggiunto, l’Ad di Fs Italiane Gianfranco Battisti, proseguiamo il piano di investimenti per rinnovare la flotta dei treni regionali che in questo momento rappresenta una nostra grande priorità. “I nuovi treni avranno degli standard molto alti ed ecologicamente sostenibili, e rappresenteranno quel tassello in più che cambierà il modo di viaggiare dei pendolari in Italia: inoltre, grazie al rinnovamento della flotta regionale di Trenitalia, contiamo di ridurre ogni anno 600 milioni di tonnellate di anidride carbonica in atmosfera e di togliere 400 mila auto dalle strade italiane", ha spiegato. (Com)