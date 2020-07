Sardegna: Solinas su Filming Italy, cinema mezzo originale per promozione internazionale cultura e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Sardegna Christian Solinas ha affermato: "Siamo lieti di ospitare anche in questa terza edizione l'evento di Filming Italy Sardegna Festival. Il contesto nel quale quest'anno avviene la manifestazione è sicuramente differente dai passati appuntamenti e porta con se una straordinaria energia positiva che può e deve servire per dare un impulso nuovo al settore della cultura e del turismo. La nostra Isola possiede straordinarie bellezze, una millenaria cultura e tradizioni uniche che possono essere valorizzate in ambito internazionale. E il cinema, con i suoi protagonisti e le sue suggestioni, può essere il mezzo per raggiungere un pubblico attento e curioso". Solinas - riferisce una nota - lo ha detto nel corso della presentazione della terza edizione di "Filming Italy Sardegna Festival", la rassegna di produzioni cinematografiche in programma dal 22 al 26 luglio al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Alla presentazione dell'evento promosso dalla regione Sardegna - attraverso l'assessorato del Turismo e la Fondazione Sardegna film commission - per rilanciare l'immagine dell'Isola nel panorama internazionale, erano presenti l'assessore del Turismo, Gianni Chessa, Gianluca Aste, presidente della FSfc, Lorenzo Giannuzzi, Ceo Forte Village, Tiziana Rocca, director Filming Italy, Sardegna Festival e gli artisti Matt Dillon, Ilenia Pastorelli e Maria Isabel Díaz Lago. (segue) (Com)