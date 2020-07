© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I campani sono migliori del loro governatore. Chi non ha pietà per i morti non ha pietà per i vivi e il grande cuore dei campani merita di essere rappresentato da un governatore che crede nella generosità e nel rispetto". Così il segretario regionale della Lega in Campania Nicola Molteni. (Ren)