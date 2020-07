Torino: ex Embraco, fallita la Ventures, Regione Piemonte pronta a intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contatteremo il curatore fallimentare per confrontarci e accelerare il più possibile una richiesta di Cassa integrazione per cessazione, che consentirebbe ai più di 400 lavoratori della Ventures di poter contare su una tutela reddituale. Allo stesso tempo, la Regione metterà a disposizione tutti gli i suoi strumenti per sostenere i lavoratori. Come un’accurata analisi delle competenze, orientamento e formazione. Il tutto finalizzato ad un rapido reinserimento nel mondo del lavoro". Ecco la reazione del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, alla notizia del fallimento della Ventures, l’azienda che aveva rilevato da Whirlpool gli stabilimenti ex Embraco di Riva presso Chieri. "La nostra priorità - proseguono Cirio e Chiorino - è, come sempre, la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, che devono essere messi nelle condizioni di vivere dignitosamente. La Regione continuerà a fare la sua parte fino in fondo, facendo tutto il possibile per giungere alla migliore soluzione possibile della vicenda". (Rpi)