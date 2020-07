Molise: via libera a piano regionale per riorganizzazione rete ospedaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato dal ministero della Salute il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 della Regione Molise. Lo rende noto un comunicato. Si tratta, fanno sapere dalla Regione, di un provvedimento atteso, che tra l’altro aveva generato forti contrapposizioni, e che ora pone le basi perché il Sistema sanitario regionale possa essere pronto rispetto ad un’eventuale nuova ondata dell’epidemia, come del resto "lo è stato in questi mesi". Soddisfazione viene espressa dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, secondo il quale "il Piano risponde a tutti i requisiti richiesti dalle recenti disposizioni in materia sanitaria e offre ai cittadini molisani maggiore tutela e appropriatezza nelle cure".(Com)