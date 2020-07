Sardegna: Pili inaugura sede distaccata Vigili fuoco di Cuglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale dell'Industria della regione Sardegna, Anita Pili - in rappresentanza del presidente della Regione, Christian Solinas - ha partecipato oggi alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cuglieri. Lo riferisce una nota della Regione. "Il potenziamento della rete operativa dei Vigili del Fuoco è un traguardo importante per tutto il territorio frequentemente colpito da roghi e incendi", ha detto l'assessore Pili nel corso della cerimonia. "Grazie all'implementazione del personale, che avrà un organico di 29 unità, e alla prossimità operativa della sede - ha puntualizzato l'assessore - gli interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo potranno essere agevoli e tempestivi, in particolare durante il periodo estivo". (segue) (Com)