Imprese: Intesa-Ubi, Codacons presenta esposto a Consob per manipolazione del mercato

- Le Procure della Repubblica di Bergamo e Milano e la Consob dovranno verificare la correttezza dell'operato delle filiali di Ubi Banca in merito all'Ops lanciata da Intesa San Paolo e alle informazioni rese ai propri clienti. Lo si legge in un comunicato stampa del Codacons, che dopo essere venuto in possesso di una registrazione audio attribuibile ad un dipendente della filiale Ubi di Vertova nella quale l'addetto sembrerebbe convincere un cliente della banca circa la non convenienza dell'Ops, ha deciso di presentare un esposto a tutela dei risparmiatori per la possibile fattispecie di manipolazione del mercato e perché venga fornita una informazione corretta e trasparente a tutti gli azionisti coinvolti. “Sono giunte alla scrivente segnalazioni sul modus operandi di alcune agenzie Ubi che evidenzierebbero - il condizionale è d'obbligo - come alcuni operatori starebbero fornendo delle informazioni non corrette, incomplete, omettendo alcuni importanti dati che porterebbero i correntisti, gli azionisti e i piccoli risparmiatori a fare delle scelte anche economiche che non avrebbero fatto o avrebbero fatto in altro modo se avessero avuto le giuste e corrette informazioni”, si legge nell’esposto. (segue) (Com)