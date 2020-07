Piemonte: gioco d'azzardo, presentata nuova proposta di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova proposta di legge in tema di gioco d'azzardo è stata presentata oggi in Regione Piemonte in una seduta congiunta di Commissioni Legalità, terza e quarta: si tratta della Pdl 99, i cui firmatari sono tutti della Lega e che riscrive l’attuale normativa (9/2016), con l’intento di sostituirla in toto, abrogandola. La riunione si è svolta alla presenza dell’assessore alle Attività produttive. Quindi al momento sono all’esame delle Commissioni tre proposte su questo argomento: la 56 (Lega) intende salvaguardare i diritti quesiti dei gestori, stabilendo che la normativa sulle distanze non si applica a chi operava prima del maggio 2016. C’è poi la Pdl 53 (M5s) che opera in senso più restrittivo contro il gioco e appunto la Pdl 99, che comunque non prevede la retroattività del rispetto delle distanze per chi aveva già installato gli apparecchi prima della promulgazione, confermando peraltro il "Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico". (segue) (Rpi)