Bullismo: Falco (Corecom Campania), aiutare vittime e aguzzini da disturbi da stress post traumatico (2)

- Per don Gerardo Ruberto, promotore dell'Oratorio, il confronto con le istituzioni su questi temi è sempre fondamentale: "Si può pensare che i piccoli centri siano immuni da questi fenomeni ma non è così. Anzi, proprio nei piccoli comuni questi atti hanno un effetto devastante sulla comunità. Questi confronti sono importanti per prevenire queste situazioni. Dobbiamo responsabilizzarci tutti". Anche in quest'appuntamento Ivana Nasti, direttore del servizio ispettivo dell'Agcom, e il Rotary club Napoli Angioino, presieduto da Lucio Marcello Misha Falconio, hanno offerto il loro contributo alla discussione e all'approfondimento di alcuni aspetti dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L'avvocato Valentina Varano ha ricordato come si tratti di "veri e propri reati dal 2017 e che gli autori rischiano misure severe subendo un processo penale che si può concludere con misure restrittive della libertà". La psicologa e psicoterapeuta Giovanna D'Apolito ha posto invece l'accento sul ruolo che il gruppo può giocare nel prevenire e nell'arginare il bullo: "Occorre la partecipazione di tutti, anche di quelli che normalmente tacciono e con il loro comportamento, nei fatti, danno sostegno al bullo di turno". (Ren)