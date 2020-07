Napoli: sparatoria piazza Nazionale, esecutori condannati a 18 e 14 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati condannato a 18 e 14 anni di reclusione Armando Del Re e il fratello Antonio, ritenuti responsabili della sparatoria in piazza Nazionale a Napoli del maggio 2019. Nel corso della sparatoria sono state ferite la piccola Noemi insieme alla nonna che in quel momento si trovavano nei pressi del bar frequentato dal possibile obiettivo della stesa: Salvatore Nurcaro, ritenuto esponente di un clan rivale. Alla luce di questa ricostruzione i giudici hanno riconosciuto l'aggravante mafiosa per il tentato omicidio, stralciandola invece per la ricettazione del mezzo usato dai killer. Il processo è stato celebrato con rito abbreviato e alla lettura della sentenza hanno presenziato gli esponenti dell'amministrazione comunale, costituitasi parte civile insieme ai genitori della bambina e all'associazione Libera. (Ren)