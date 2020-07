Regionali: M5s, domani viceministro Castelli in Campania a sostegno di Ciarambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il viceministro all'Economia Laura Castelli sarà in Campania per una serie di appuntamenti con la capogruppo regionale del Movimento 5 stelle e candidata alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino. Alle ore 13 Castelli visiterà il centro Eccellenze Campane, in via Benedetto Brin 69 a Napoli, dove è previsto un incontro con l'amministratore delegato Achille Scudieri e il presidente del gruppo Adler Paolo Scudieri e con gli operatori delle eccellenze del food e dell'enogastronomia della Campania. Alle ore 15.30, nella sede di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, in via S. Aspreno 2, incontro con le associazioni di categoria. Infine alle ore 19.30, a Castellammare di Stabia, in piazza Spartaco, si terrà l'inaugurazione del comitato elettorale della candidata presidente alla Regione Campania Valeria Ciarambino. (Ren)