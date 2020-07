Sicurezza: Viminale, firmata convenzione tra prefettura e regione Sardegna per gestione "data center"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regolare i rapporti tra l’amministrazione dell’Interno e quella regionale della Sardegna circa le modalità di utilizzo del "data center unico" dove sono acquisite, tramite la rete in fibra ottica regionale, le immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza comunali. E' questo, in sintesi - si legge sul sito web del Viminale - l'obiettivo della convenzione per la regolamentazione d’uso del "Nodo centralizzato di controllo e supervisione delle reti di sicurezza", firmato dal prefetto di Cagliari, Bruno Corda, e l’assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della regione autonoma della Sardegna Valeria Satta e già sottoscritto digitalmente dagli altri prefetti dell’Isola. L’amministrazione regionale ha destinato - nell'ottica di un innalzamento degli standard di sicurezza e legalità sul territorio - importanti risorse dirette a finanziare la realizzazione di impianti di videosorveglianza in tutti i Comuni della Sardegna. Molti di questi hanno già allestito detti sistemi, dopo la valutazione preventiva del comitati provinciali per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presso le prefetture competenti per territorio che hanno verificato la rispondenza degli impianti alle esigenze di prevenzione dei reati e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. (segue) (Rin)