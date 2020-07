Molise: ripresa post Covid, firmato accordo con ministro Provenzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un risultato importante per lo sviluppo e la ripresa della nostra economia: è stato firmato l'accordo con il ministro per il Sud e la Coesione sociale, Giuseppe Provenzano, per favorire l'accelerazione degli investimenti a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione e intervenire con importanti risorse per la ripresa economica e produttiva post Covid. Dunque, la regione Molise - riferisce una nota - ha messo al sicuro gli interventi già programmati posticipando l'avvio di quelli che necessitavano ancora di alcuni mesi per poter essere cantierati. Si tratta di 138 milioni di euro che avevano fatto registrare rallentamenti nell'attuazione e che ora riconfluiranno nella programmazione 2021-2027 con un'addizionalità di risorse sulle normali dotazioni dedicate ai medesimi interventi. Ciononostante, da subito, ci sono le condizioni per portare avanti le progettazioni attraverso un Fondo di 5 milioni di euro, già nelle disponibilità della regione Molise, e impiegare sul territorio circa 90 milioni a favore della ripresa sociale ed economica. (segue) (Com)