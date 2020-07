Molise: ripresa post Covid, firmato accordo con ministro Provenzano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste le azioni e le relative risorse: Trasporto pubblico locale, interventi per soddisfare le esigenze derivanti dal riavvio dell'attività didattica in presenza: euro 8.000.000; interventi a sostegno della ripresa economica delle Pmi colpite dagli effetti del Covid: euro 25.000.000; interventi a sostegno dell'occupazione e delle fasce più deboli: euro 10.000.000; interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e religiosa: euro 9.535.713; interventi a sostegno della ripresa delle attività didattiche, anche di formazione professionale ed universitaria, in relazione alle esigenze emergenziali e/o post Covid-19: euro 10.000.000; interventi volti a favorire la ripresa ed il rafforzamento delle filiere produttive regionali: euro 20.000.000; interventi per la semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino: euro 1.000.000; interventi emergenziali, anche di natura sanitaria ed economica, connesse alle ordinanze di Protezione civile euro 5.000.000. Totale delle risorse: euro 88.535.713. Con la stipula dell'accordo, nello spirito di leale collaborazione, la regione Molise contribuisce alla spesa nazionale sostenuta per l'emergenza Covid con 20,2 milioni di euro di fondi Ue. La riprogrammazione, inoltre, consente, oltre agli interventi messi in campo a favore di imprese e lavoratori, ulteriori iniziative da attivarsi nel breve periodo. (Com)