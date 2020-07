Imprese: Hannappel (Phillip Morris Italia), in futuro investiremo ancora nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo futuro Phillip Morris investirà ancora in tutti i principali settori, dall’agricoltura, con un Centro di immagazzinaggio europeo in Umbria o con l’avvio di partnership con le startup per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche, all’industria, fino ad arrivare ai servizi dove è in programma un importante investimento nel prossimo futuro. Lo ha confermato Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Phillip Morris Italia, intervenuto oggi alla quarta tappa del roadshow “Innovation Days” del Sole 24 Ore, dedicata all’Emilia Romagna. “Bisogna puntare su innovazione, investimenti, dialogo con l’imprenditoria locale e il lavoro, che rappresenta la vera ricchezza del nostro paese”, ha aggiunto, ricordando che l’azienda sta “iniziando a sostituire il proprio core business con prodotti nuovi e innovativi”, pensando ad “un futuro senza fumo”. Per fare ciò, ha spiegato, servono tecnologie e un fortissimo impegno nelle infrastrutture, che si è tradotto negli investimenti per un miliardo di euro fatti per lo stabilimento di Crespellano (Bologna), in cui oggi lavorano 1.600 persone. La scelta della località per la costruzione dello stabilimento, ha spiegato, è dovuta “alla forte attenzione dello Stato e della Regione su temi come l’industria 4.0, all’innovazione e agli investimenti sul lavoro e al tessuto produttivo dell’Emilia Romagna”. (Ems)