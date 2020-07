Campania: Squeri (FI), De Luca istiga caccia a streghe e pubblica lapidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La campagna elettorale e la necessità di rendere brand politico la propria immagine di macchietta social non possono prevalere sul buonsenso. L’esortazione di Vincenzo De Luca alla ‘pubblica indignazione’ contro chi non usa le mascherine scredita il giustoimpegno per evitare la diffusione del Covid trasformandolo in una caccia alle streghe molto pericolosa”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Luca Squeri. “In una fase che vede ancora una grande preoccupazione diffusa per la pandemia - ha proseguito il deputato - è da irresponsabili lanciare messaggi che possono dar luogo a conseguenze imprevedibili e persino alla violenza. Inneggiare alle pubbliche lapidazioni è una follia”, ha concluso. (Ren)